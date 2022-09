PRF RJ realiza evento voltado à saúde mental e valorização da vida

A Polícia Rodoviária Federal realizou, ao longo de toda a terça-feira (20), a primeira edição do Fórum de Palestras Setembro Amarelo. O evento ocorreu na Superintendência PRF no Rio de Janeiro e ofereceu atividades alusivas à saúde mental e valorização da vida aplicadas ao contexto da atividade policial.

Entre policiais, servidores administrativos, veteranos, familiares, colaboradores e amigos da PRF, mais de 300 pessoas marcaram presença em mais de 20 atrações ao longo do dia. O evento contou com apoio do Núcleo de Convivências, grupo de profissionais da área da saúde liderados pela Psicóloga Fátima Marques, e do Sindicato de Policiais Rodoviários Federais no estado do Rio de Janeiro (SINPRFRJ), representado pelo inspetor De Lima. As ações contaram com as ilustres presenças do diretor executivo da PRF, inspetor Territo, do diretor-geral de pessoal da PRF, o inspetor Marcos Pereira, e de diversas personalidades da sociedade civil.

Você não está sozinho!

As atividades tiveram início às 9h30 da manhã com uma apresentação do Núcleo de Atenção à Saúde Integral do Servidor (NUSINT/PRF) que relembrou a origem do Setembro Amarelo. Em seguida, o Superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Inspetor Alexandre Carlos de Souza e Silva, destacou a importância da data e ressaltou a importância de se quebrar o tabu de falar sobre depressão.

Além de palestras e atividades ao ar livre, os grupos de apoio Alcoólicos Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos (NA), Centro de Valorização da Vida (CVV) e Mulheres que Amam demais Anônimas (MADA) também estiveram presentes durante todo o dia.

A garotada também não ficou de fora, contando com atividades como pula-pula, tobogã, exposição de cães e muita diversão!