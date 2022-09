A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante na madrugada de sábado, um caminhoneiro, de 40 anos, transportando 370 quilos de maconha na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A droga, que estava misturada a carga de adubo, seria levada para a comunidade do Rio de Janeiro. A abordagem contou com o apoio de cães farejadores. O condutor do veículo e a maconha foram levados para a Superintendência da PF na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Federal, o homem pode pegar até 15 anos de prisão.