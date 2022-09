A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por condutores por volta das 5h30min, deste domingo, informando que um veículo Parati tinha sofrido um acidente na altura do km 248, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Ao chegar ao local, os agentes verificaram que o veículo tinha dado ré até cair dentro de uma vala e seu condutor não estava no local. O veículo que estava com o licenciamento atrasado foi levado ao pátio de retenção para esclarecimentos e a sua devida regularização. Foto: PRF