Suspeitos são presos com drogas no Santo Agostinho

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos na tarde deste domingo (25), na Rua Estados Unidos. no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Policiais militares foram acionados para o local após informações de que a dupla estaria traficando na Servidão Unidade. Foi feito o cerco e, após uma tentativa de fuga dos suspeitos, eles foram capturados com 125 pedras de crack, 117 trouxinhas de maconha, 28 pinos de cocaína, dois celulares, nove papéis de seda, três objetos para esconder drogas e R$ 71. (Foto: PM/Divulgação)