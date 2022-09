Homem morre em acidente na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (28), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, resultou na morte de um homem. Pelo menos outra pessoa ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, segundo as primeiras informações da Guarda Municipal. O acidente envolveu um caminhão, um VW Gol e um Renault Logan e ocorreu numa curva, a cerca de 500 metros do acesso à Reserva do Vale. Até o momento desta publicação, ainda não havia sido confirmado em qual veículo estava a vítima fatal. Ainda não havia informações sobre a dinâmica do acidente.

Também até o momento em que esta nota foi publicada, o trânsito no trecho estava sendo feito no sistema pare-siga, nos dois sentidos. Notícia em atualização (Fotos: Carlos Caldeira e redes sociais)