A Polícia Civil está procurando por um idoso, de 60 anos, suspeito de manter a esposa e duas filhas em cárcere privado por 22 anos em uma casa numa área rural do distrito de Pentagna, em Valença. A residência está em condições precárias e fica em um local de difícil acesso. Contra o idoso há também um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado expedido em 2007.

Segundo as autoridades, policiais foram ao local após uma denúncia de ameaça do idoso a vizinhos. Quando os agentes chegaram, o suspeito fugiu por uma área de mata e não havia sido localizado até o momento desta publicação.

De acordo com a Polícia Civil, três mulheres – a esposa e duas filhas do homem, uma aparentemente menor e outra maior de idade -, viviam na casa. A Polícia Civil que não há confirmação da idade porque as filhas não foram registradas e, por isso, não possuem documentos de identificação civil.

A polícia também apurou que elas nunca frequentaram escola e eram desestimuladas a receberam atendimentos de saúde no município. Segundo a Polícia Civil, a esposa do homem contou que a filha mais nova nasceu em casa porque o marido a impedia de fazer pré-natal e também a proibiu de ser assistida no momento do parto.

A ação, realizada em conjunto com a Guarda Municipal, terminou com as três mulheres retiradas do cárcere privado. Elas juntaram seus pertences e ficaram abrigadas na casa de parentes. De acordo com a Polícia Civil, o restante da família acreditava que a esposa do homem já estava morta. A Polícia Civil informou que na residência também foram encontradas uma espingarda calibre .28 e várias munições. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser passada ao telefone 24 2453-7048. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)