Barra Mansa e Campos empatam pelo Estadual (Série B2)

Na tarde desta quinta-feira (29/9), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela quinta rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, empatou em 2 a 2 com a equipe do Campos, com os gols da equipe barra-mansense sendo marcados por Luan Martins e Ramon. Com o resultado, o Leão do Sul se manteve na nona colocação, com cinco pontos ganhos.

A partida começou com o Barra Mansa melhor e, logo aos 10 minutos, Ruan cobrou escanteio fechado, o goleiro Diego espalmou para frente e a bola sobrou para Luan Martins bater de primeira, inaugurando o marcador a favor do Leão do Sul. A equipe do Campos marcou duas vezes com Derlan, aos 42, e Belarmino, aos 43, e terminou a etapa inicial na frente: 2 a 1.

No segundo tempo, aos 29 minutos, Matheus Borghetti cobrou falta e o zagueiro Ramon subiu para testar no ãngulo do goleiro Diego, deixando tudo igual no placar. O resultado foi mantido até o fim da partida. Placar final: 2 a 2.

Campos 2×2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, Cardoso Moreira | Árbitro: Thiago da Silva Ludugerio | Gols: Luan Martins (BM), Derlan (Cam) e Belarmino (Cam); Ramon (BM) | Campos: Diego; Pedro, Belarmino, Leo Rito e Guilherme Félix; Hugo, Derlan e Lasaro; Carioca, Caranguejo e Celsinho. Téc. Charles Rodrigues | Barra Mansa: Sidney; Carlão, Ina, Ramon e Xerém; Paulo Victor, Borghetti, Luan Martins e Ruan; Jonathan Bryan e Cipriano. Téc. Marcelo Mariano.

Confira os resultados da terceira rodada (Série B2):

29/9/2022 (5ª feira)

Belford Roxo 1×2 Barra da Tijuca

Bonsucesso 0x0 Rio de Janeiro

Campos 2×2 Barra Mansa

Goytacaz 2×0 Carapebus

Tigres do Brasil 2×2 Búzios

30/9/2022 (6ª feira)

Mageense x Ceres – 15h

Classificação (atualizada):

1º. Rio de Janeiro: 13 pontos (saldo 6);

2º. Barra da Tijuca: 11 (saldo 7);

3º. Goytacaz: 9 (saldo 4);

4º. Búzios: 8 (saldo 2);

5º. Belford Roxo: 7 (saldo 0);

6º. Carapebus: 6 (saldo -2);

7º. Campos: 5 (saldo 0);

8º. Bonsucesso: 5 (saldo -2);

9º. Barra Mansa: 5 (saldo -6);

10º. Tigres do Brasil: 2 (saldo -6);

11º. Mageense: 1 (saldo -3);

12º. Ceres: 1 (saldo -6).

Por Diogo de Oliveira Paula