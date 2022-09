Jovem é detido suspeito de agredir namorada em Paty do Alferes (RJ)

Policiais militares detiveram na noite de quinta-feira, dia 29, um jovem, de 21 anos, suspeito de ter agredido a namorada, de 16 anos, no bairro Granja Califórnia, em Paty do Alferes (RJ)

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria empurrado e puxado o cabelo da vítima após ter visto mensagens no celular dela. A agressão teria ocorrido na casa da namorada.

O pai da vítima viu as agressões e acionou os policiais militares que chegaram, mas o agressor já tinha deixado o local. Os agentes foram até a casa do jovem que teria confessado as agressões.

Ele foi levado para a Delegacia de Miguel Pereira (RJ), onde foi autuado por lesão corporal.