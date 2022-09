Uma carreta carregada com sucatas bateu em uma moto e tombou em seguida na tarde desta sexta-feira, no km 258, da Rodovia Presidente Dutra, em frente ao Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, no bairro Roma, sentido São Paulo, em Volta Redonda.

Segundo informações da CCR NovaDutra, o motociclista, o garupa e o caminhoneiro ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. O trânsito foi desviado par o retorno no km 262 ou 248. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta perdeu o controle na curva, invadiu a contramão, tombou e atingiu a moto. Foto: Polícia Rodoviária Federal