Comissão voltada para doação de órgãos e tecidos para transplantes da unidade em Volta Redonda organizou a ação, com a presença da mascote Vili

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, recebeu na manhã desta quinta-feira, 29, o mascote da Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos (ADOTE), que veio de Santa Catarina para agradecer e parabenizar os funcionários da unidade que colaboram com a causa. O convite partiu da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que organizou o evento também para marcar o encerramento do “Setembro Verde”.

Segundo a enfermeira responsável pela CIHDOTT do Hospital São João Batista, Daniela da Silva, os membros da comissão são responsáveis pela abordagem às famílias dos pacientes para incentivar a doação de órgãos. “Temos que agradecer os funcionários e colaboradores da unidade, pois, quando há um paciente em protocolo de morte encefálica, todos são fundamentais durante o processo que culmina com a captação de órgãos e tecidos para transplante”, falou.

“Foi um momento de descontração, quando os funcionários do hospital aproveitaram para tirar fotos com a mascote Vili, mas também um momento de reforçar a importância da conscientização para que a doação de órgãos seja uma prática cada vez mais comum entre as famílias”, reforçou Daniela, lembrando que, em 2022, o Hospital São João Batista registrou 13 protocolos de morte encefálica, que resultaram em quatro doações de órgãos e tecidos: um coração, quatro fígados, oito rins e oito córneas.

Protocolo para captação de órgãos e tecidos

O protocolo para a captação de órgãos acontecer consiste em três etapas: identificar o paciente com uma possível morte encefálica; realização de exames clínicos e complementares para a confirmação desta morte encefálica; e a abordagem familiar, buscando a conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A captação só é possível com autorização de familiares. Fotos de divulgação – Secom/PMVR