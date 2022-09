PRF apreende mercadoria “Pirata”, na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na noite de quinta-feira, dia 29, por volta das 21 horas, um veículo VW Polo CD AD, com placas do Rio de Janeiro no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

No veículo havia quatro ocupantes, de idades entre 25 e 27 anos. Eles informaram aos agentes que são moradores da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eles disseram que foram ao Braz (São Paulo) onde compraram as mercadorias.

Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais foram encontradas várias peças de vestuário, como camisas, bermudas, cuecas, meias, bonés, cópias de marcas famosas (Adidas, Lacoste, Nike, High, etc.); relógios (G-Shok e Cassio); óculos (Oakley); todas sem notas fiscais e com indícios de falsificação (mercadoria “pirata”).

Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e a ocorrência encaminhada à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, pelo crime de contrafação (falsificação).

Na DP as mercadorias ficaram apreendidas e os jovens foram ouvidos e liberados. A Polícia Civil ficará responsável pela apuração e investigação dos fatos.

Mercadorias apreendidas:

281 camisas

9 relógios

8 óculos

21 cuecas

7 bermudas

19 bonés

22 meias