Dados do Caged de agosto mostram 348 novas vagas criadas, número 15% maior em relação ao índice de julho

O município de Volta Redonda registrou saldo positivo na geração de empregos pelo quarto mês consecutivo. De acordo com dados referentes ao mês de agosto, divulgados nesta semana pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a cidade teve 3.002 admissões contra 2.654 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 348 novas vagas criadas.

O setor que mais gerou empregos foi o de Serviços – 1.459 contratações contra 1.250 desligamentos, com saldo positivo de 209. Em segundo lugar ficou a área da Construção, com 118 novas vagas criadas, seguida pela Indústria: saldo positivo de 102. O Comércio foi o único setor com mais desligamentos (760) que contratações (679), e o setor de Agropecuária não teve dados divulgados.

Agosto foi o quarto mês seguido em que Volta Redonda se destaca na geração de empregos. Em maio deste ano, o município teve saldo positivo de 211 novas contratações. Em junho foram 200. E 302 vagas foram criadas em julho, mostrando crescimento de 51% em relação a junho. De julho para agosto, foram 46 contratações a mais (15%).

O balanço dos oito meses de 2022 aponta Volta Redonda com mais admissões (20.784) que desligamentos (19.232). São 1.552 novas vagas de empregos geradas no ano. Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.