PRF flagra homem conduzindo caminhão sem a CNH 

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam em patrulhamento neste sábado, por volta de 12 horas, quando abordaram um caminhão Iveco Vertis (Sumaré-SP), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Ao solicitar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o condutor disse não ser habilitado. No banco do carona estava o homem responsável pelo veículo que alegou não estar se sentindo bem.

Durante a abordagem, foi sentido odor de álcool no hálito do caminhoneiro habilitado, sendo perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, tendo confirmado que na noite anterior sim. Ele foi submetido ao teste etilômetro (bafômetro) confirmando estar sob efeito de álcool.

Como o caminhoneiro não estava conduzindo no momento da abordagem, não foi aplicada nenhuma medida pelo fato de estar alcoolizado. Mas por ter entregue a direção do veículo a pessoa que não possui CNH, ficou caracterizado crime de trânsito de menor potencial ofensivo. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas de dirigir sem CNH, entregar direção a pessoa sem ser habilitada, tacógrafo defeituoso e sistema de iluminação alterado, no valor total de R$ 2.541,00.