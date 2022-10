Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro

Candidato do PL venceu as eleições com mais de 58% dos votos válidos

Os cariocas reelegeram, neste domingo (2), o governador Cláudio Castro (PL). Às 21h01 deste domingo (2), com 95,11% das seções totalizadas, ele havia recebido 4.633.260 votos, o que equivale a 58,27% do total de votos válidos, contra 2.198.086 votos obtidos pelo segundo colocado, o ex-deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

Compareceram às urnas no estado 9.411.923 eleitoras e eleitores (um total de 77,28%). Votaram em branco 1,61% das pessoas; outras 2,96% anularam o voto. A abstenção foi de 22,72%.

Cláudio Castro (PL), 43 anos, é o atual governador do estado do Rio de Janeiro. O candidato assumiu o mandato após o impeachment de Wilson Witzel, de quem era vice. Castro foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro em 2016 e também foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) por 12 anos.