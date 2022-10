Jovem morre atropelado na Dutra, em Floriano

Um jovem, de 24 anos, morreu atropelado na tarde deste domingo, dia 2, por volta das 15h30min, no km 295,4 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo apurado pelos agentes da Polícia Rodoviário Federal (PRF), o jovem tentou atravessar a pista, no sentido Rio de Janeiro, quando caiu e foi atingido por uma caminhonete S10. O veículo não teve como evitar o atropelamento.

A caminhonete passou por cima do pedestre que caiu na pista. O condutor da caminhonete parou no local, acionou o socorro da concessionária e aguardou a chegada das equipes de atendimento e da PRF.

A vítima chegou a receber os primeiros atendimentos da equipe de resgate da NovaDutra no local, mas, devido às lesões sofridas, teve parada cardiorrespiratória e foi a óbito no interior da ambulância ainda no local.

O condutor da caminhonete, de 72 anos, nada sofreu. Além do Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (BAT), a ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, para o registro da ocorrência. O cadáver foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.