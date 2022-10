PRF detém homem com documento falso na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo VW Novo Voyage com placa de Angra dos Reis (RJ), por volta das 10h30 min, deste domingo no Km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

No veículo estava um casal. Durante a fiscalização, o condutor, de 39 anos, apresentou o CRLV no modelo atual em folha A4, constando “exercício 2021”, mas, não foi possível a leitura do QRCode do documento, existente para validar sua autenticidade.

Ao ser realizada consulta ao sistema do Detran foi verificado que o último licenciamento válido para o veículo seria “exercício 2020”, estando o veículo com licenciamento vencido, constatando ser falso o documento apresentado pelo condutor.

O homem alegou que havia comprado o veículo há uns três meses em um feirão de automóveis de Barra Mansa. Ele também disse que o único documento que recebeu do vendedor seria o CRLV que ele estava apresentando. Diante dos fatos, o homem foi detido por uso de documento falso e a ocorrência foi encaminhada para delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda.

Além da ocorrência criminal, foi aplicada a devida multa por licenciamento vencido no valor de R$ 293.47 e o veículo foi removido para o pátio da PRF.