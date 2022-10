Ação da Secretaria de Ordem Pública em 19 bairros envolveu a Secretaria de Fazenda e a Guarda Municipal

A Operação “Cidade Limpa” realizou 30 notificações e 29 apreensões de propagandas irregulares durante o mês de setembro, em 19 bairros de Volta Redonda. O trabalho foi feito pela equipe de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF). A ação combate a poluição visual no município.

A operação visa retirar a propaganda irregular espalhada indiscriminadamente pelas ruas, postes, viadutos e praças, deixando a cidade suja. O objetivo é promover o ordenamento e a limpeza da cidade, após denúncias feitas à Central de Atendimento Único (CAU) de cidadãos incomodados com a poluição visual.

Todo o material irregular recolhido foi enviado ao Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da SMF, que aplicou as sanções administrativas previstas no Código Tributário Municipal. A multa é de R$ 652 por dia de flagrante da irregularidade e o material apreendido pode ser retirado até 10 dias após a apreensão, mediante apresentação de nota fiscal.

“Essa operação de fiscalização vai continuar por tempo indeterminado e pretende supervisionar todos os bairros de Volta Redonda. A meta é deixar a nossa cidade limpa e livre da poluição visual, com os responsáveis notificados e multados”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As denúncias podem ser feitas à CAU, através do número 156. “Contamos com a ajuda da sociedade para que possamos planejar as nossas ações, com informações sobre o tipo de propaganda irregular e o endereço. Juntos vamos avançar cada vez mais”, complementou Luiz Henrique. Foto: Semop/PMVR