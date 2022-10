Troca de pontos de luz por modelos mais modernos faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado

O projeto de iluminar toda a cidade de Volta Redonda com lâmpadas de LED avança a cada dia. Em outubro, pouco mais de um ano após o início das instalações, a economia aos cofres públicos chegou aos R$ 334.880,96 por mês. A redução dos custos está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção (elas possuem maior durabilidade em comparação com as lâmpadas de sódio) e diminuição do consumo de energia elétrica. A iniciativa da prefeitura tem o apoio do Governo do Estado, através do Plano de Mobilidade Urbana.

A tecnologia de LED também proporciona maior luminosidade nas vias, aumentando a sensação de segurança. Quem mora ou passa por Volta Redonda já percebe as mudanças.

A cidade tem cerca de 28 mil pontos de luz, e até agora, mais de 6,6 mil destas lâmpadas foram substituídas. A nova iluminação já chegou as ruas centrais de Volta Redonda, formando um importante corredor viário de 30 quilômetros, cruzando 10 bairros – Santa Rita do Zarur, Santa Cruz, Voldac, Niterói, Aterrado, Jardim Paraíba, Centro, Vila Santa Cecília, Conforto e Ponte Alta, até o limite de Volta Redonda com Barra Mansa, nas proximidades da Vila Elmira, bairro do município vizinho.

Além dos já citados, a nova iluminação já está em pontos dos bairros Água Limpa, Belmonte, Candelária, Casa de Pedra, Eucaliptal, Jardim Normândia, Laranjal, Monte Castelo, Nossa Senhora das Graças, Nova Brasília, Roma, São Lucas, Sessenta, Siderlândia, Jardim Belmonte, Siderópolis, Vista Verde, Jardim Tiradentes, Vila Rica-Tiradentes, Aero Clube, Barreira Cravo, San Remo, Vila Rica-Três Poços e Vale da Colina. Principalmente em vias de grande movimento ou espaços públicos de maior concentração de pessoas – como praças, quadras e campos.

“A instalação das luzes de LED vai avançando por nossa cidade, que não vai ficar apenas mais bonita, mas principalmente mais segura para todos nós. A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas estamos trabalhando muito para resolver os problemas. Nosso agradecimento ao governo do estado por ter acreditado em Volta Redonda”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR