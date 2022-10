Espetáculo no próximo dia 13 com a Orquestra Sinfônica da UFF comemora a retomada da parceria entre os músicos da universidade e do projeto ‘VR Cidade da Música’

A Orquestra de Cordas e a Banda de Concerto do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” se unem à Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) da UFF (Universidade Federal Fluminense) para apresentação de concerto no Cine Arte, que integra o Centro de Artes da UFF, na cidade de Niterói, região Metropolitana do estado. O espetáculo será na próxima quinta-feira, 13, às 10h30, com regência da maestrina Sarah Higino. O programa inclui compositores brasileiros como Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, Francisco Mignone e Osvaldo Lacerda.

A apresentação comemora a parceria entre os músicos da UFF e do projeto da Prefeitura de Volta Redonda, iniciada em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

“No momento em que a Covid-19 apareceu como desafio à prática orquestral e às apresentações artísticas, a tecnologia uniu os dois grupos para um amplo intercâmbio na área da educação musical”, lembrou a maestrina Sarah Higino, que é professora do “Volta Redonda Cidade da Música”.

Entre julho e novembro daquele ano, a OSN e o projeto “Volta Redonda Cidade da Música” desenvolveram uma nova forma metodológica e didático-pedagógica para diversificar e enriquecer o processo musical de 50 jovens integrantes da Banda de Concerto e Orquestra de Cordas do município, com uma cooperação que envolveu a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Além de aulas on-line, a parceria também incluiu lives especiais para os alunos do “Volta Redonda Cidade da Música” com residentes da Universidade Federal Fluminense – os grupos Música Antiga e Quarteto de Cordas.

Masterclasses marcam reencontro dos músicos

Parte dos músicos da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF estiveram na sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, no bairro Vila Mury, na tarde da última sexta-feira, dia 7, para masterclasses (aulas) e ensaios com os músicos da Orquestra e da Banda de Concerto.

O flautista da OSN, Helder Teixeira, que é doutor em flauta, exaltou a parceria. “O contato com os músicos de Volta Redonda, via internet, durante a pandemia, foi um conforto para nós, que precisamos interromper as atividades. Mas agora, presencialmente, posso ouvir o som sem interferências. Isso é muito bom para que eu sinta o timbre, que é como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada”, explicou, elogiando a qualidade dos músicos do projeto e a estrutura do “Cidade da Música”.

O monitor do projeto, Jean Gabriel, que já foi aluno e hoje faz graduação na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), acertava com o flautista da UFF o repertório do concerto no Cine Arte. “O contato pessoal é mais eficaz”, afirmou o músico de Volta Redonda, se dizendo ansioso pelo concerto nesta semana.

O percursionista Gabriel Galdino, que também foi aluno do projeto e hoje é professor, fez licenciatura pelo UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) e faz graduação em Regência Orquestral na UFRJ, compartilha a ansiedade com o colega.

“Sempre dá um frio na barriga participar de grandes concertos e esta troca de experiência, agora pessoalmente, com os músicos da OSN da UFF para ajustes no repertório será fundamental para o sucesso da apresentação”, disse Gabriel.

O maestro Nicolau de Oliveira, idealizador do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, circulava pela escola durante os masterclasses, que ocupavam cinco salas. “É muito bom ver o espaço cheio de música e proporcionar o aprendizado contínuo é um dos objetivos do projeto”, falou.

Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR