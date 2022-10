Ações contam com brinquedos, entrega de livros, contação de história, distribuição de pipoca e picolé e transporte para crianças com deficiência

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) preparou uma programação especial no Dia das Crianças com muita diversão e inclusão, sem esquecer da vacinação. O zoo abre às 8 horas com oferta de brinquedos gratuitos na área externa e distribuição de pipoca e picolé. As atividades se estendem até as 16 horas.

“Os brinquedos incluem cama elástica, escalada e escorregador e ficarão disponíveis para todas as crianças até o dia 30 deste mês”, disse o coordenador do zoológico municipal, Jadiel Teixeira.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vai levar personagens dos livros infantis para contação de história e detalhe: vai entregar livros para a criançada. Além disso, foi montado um espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022. Vale lembrar que as crianças devem levar o seu álbum de figurinhas.

Plantão de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai promover um plantão de vacinação especial para o público infanto-juvenil no Zoo-VR com aplicação de doses contra poliomielite (oral), meningite ACWY, HPV e Covid-19. O atendimento é das 9h às 16h e as vacinas podem ser feitas no mesmo dia, sem intervalo.

Já nos shoppings Sider e Park Sul a vacinação será direcionada contra meningite ACWY, HPV e Covid-19. O horário de vacinação no Park Sul é das 10h às 20h e no Sider shopping das 14h às 20h.

Quem pode se vacinar?

Poliomielite oral, indicada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias;

Meningite ACWY para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos;

HPV (Papilomavírus Humano) para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos;

Covid-19 para toda população a partir de 3 anos de idade.

Dia das Crianças Inclusivo

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) vai disponibilizar dois ônibus adaptados para que crianças e adolescentes com deficiência passem a manhã no Zoológico Municipal. As famílias agendaram o transporte na secretaria e a programação prevê a chegada no zoológico às 9h e a saída ao meio-dia.

O parquinho das crianças do zoológico conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes, com compartimento de uso exclusivo das Pessoas com Deficiência (PCDs). O objetivo é que as crianças com deficiência brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR