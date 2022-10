O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, interrompa “imediatamente” operações da corporação sobre transporte público de eleitores neste domingo, dia 30, dia do segundo turno das eleições.

Moraes estabeleceu que, se Silvinei não cumprir a ordem, receberá multa pessoal e horária de R$ 100 mil e sofrerá imediato afastamento das funções, além de prisão em flagrante por desobediência e crime eleitoral.

O TSE foi acionado pela coligação do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha alegou que a PRF estaria fazendo operações e dificultando o transporte público de eleitores. A ação aconteceu com um ônibus que faz a linha Belém/Mosqueiro no km 21 da BR-316, em trecho de Benevides, na região metropolitana de Belém.

Pelo menos 560 operações da PRF pelo país, afrontando decisão do TSE. A polícia rodoviária descumpre a lei e comete crime para sabotar a votação. Não há prova mais contundente de que o Estado foi capturado pela milícia bolsonarista. O golpe pode fracassar, mas está caracterizado.