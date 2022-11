Motorista é assaltado e fica sem o carro em Barra Mansa

Um motorista de aplicativo, de 44 anos, foi assaltado na madrugada de quarta-feira (2) no bairro Saudade, em Barra Mansa. Ele foi abordado por três criminosos quando passava com seu carro, o Fiesta EQF-0A70 pela Rua Prefeito João Luiz. O carro foi roubado.

A vítima fez um boletim de ocorrência do roubo na delegacia. Segundo o dono, ele foi abordado pelos bandidos logo após a descida do viaduto, poucos metros a frente, ao reduzir a velocidade para passar por um quebra-molas. Ao menos um deles estava armado com um revólver e os três gritavam para a vítima: “perdeu, perdeu, perdeu”.

Além do carro, os bandidos levaram o celular, dinheiro e documentos da vítima. Informações sobre o veículo devem ser imediatamente passadas às autoridades ou ao telefone 24 98109-5153