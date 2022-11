Militar é assassinado na Dutra em Itatiaia

Um militar do Exercito Brasileiro foi encontrado morto por volta de 1h30 no minutos deste domingo, dia 6, no km 319, da Rodovia Presidente Dutra em Itatiaia. Policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados para o local e encontraram o cadáver na frente do Renault Sandero EPX 16HP (Resende), que estava estacionado no acostamento.

O corpo da vítima tinha duas perfurações provocadas por tiros. O veículo, de propriedade do militar, tinha pelo menos duas marcas de PAF (Projétil de Arma de Fogo) na porta e foram encontradas cápsulas deflagradas de munição calibre .40 no local.

Suspeita-se de execução, pois nenhum dos bens foi levado, como carro, carteira, celular, dinheiro. A ocorrência de homicídio foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia.