Homem é atropelado na Dutra em Angra dos Reis

Um homem, que trabalhava como catador de recicláveis, morreu ao ser atropelado por um carro na noite de sábado, dia 4, no km 503, da BR-101 (Rio-Santos) no bairro Bracuí, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tinha cerca de 45 anos e faleceu no local. A PRF informou que testemunhas disseram que o carro atropelador não parou e seguiu viagem.

Populares disseram aos policiais que a vítima morava próximo ao local do acidente e que estaria tentando atravessar a pista quando foi atingida.

Segundao a PRFf o trânsito fluiu no sistema siga e pare. O corpo foi retirado do local, após a perícia, duas horas depois do atropelamento.

aO corpo foi removido e levado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na delegacia, que abriu um inquérito para identificar o motorista. (Foto: PRF/Divulgação)