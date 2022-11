Mullher é esfaqueada em Valença

Uma mulher, de 22 anos, foi esfaqueada na terça-feira, dia 8, na estrada que liga a cidade com Barra do Piraí, no bairro Canteiro em Valença. O suspeito de cometer o crime, de 23 anos, foi preso logo em seguida.

Segundo a Polícia Militar, ele estava com sangue nas mãos quando foi encontrado. A arma do crime não foi localizada. Ao ser abordado, o suspeito disse que era ele quem havia sido esfaqueado. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

A mulher foi levada ao hospital e estava internada em observação no momento desta publicação. Ela não corre risco de morrer. Não há informações sobre a relação entre os dois e a motivação do crime está sendo investigada.