Ilícito foi encontrado em uma carreta abordada na BR-116 para fiscalização. Droga estava escondida em caixas de papelão

Uma carga de cocaína avaliada em quase 10 milhões foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), na tarde da quarta-feira, dia 9. Uma pessoa foi detida.

A droga foi encontrada em um caminhão com destino ao bairro Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O veículo foi parado durante blitz na rodovia. O material ilícito, 55 quilos do entorpecente, estava dentro do compartimento de carga do veículo, escondido em cinco caixas de papelão lacradas.

Ao todo, foram encontrados 44.500 papelotes contendo cocaína e 24 tabletes com o mesmo material ainda não embalado, totalizando valor aproximado de 9,9 milhões de reais.

Os policiais desconfiaram do motorista após ele não apresentar a nota fiscal do produto e responder de maneira confusa aos questionamentos. Após a droga ser encontrada, o condutor declarou ter pegado as caixas lacradas em Vila Prudente, distrito de São Paulo, e que receberia R$1.700 para transportá-las até uma empresa do bairro Botafogo. Ele ainda informou que desconhecia o conteúdo dessas caixas.

Material ilícito, veículo e motorista foram encaminhados à Polícia Judiciária.