Guarda Municipal de Volta Redonda tem novo comandante

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) tem novo comandante, a partir desta quinta-feira, dia 10. O inspetor Silvano Teixeira de Paula, de 55 anos, sendo 35 deles fazendo parte da corporação, vai substituir o inspetor João Batista dos Reis.

O inspetor Silvano ficou, durante anos, responsável pela parte operacional da GMVR, mas já passou por vários setores na corporação: guarda de patrimônio, guarda de trânsito, chefe de seção de trânsito, supervisor e, há cerca de 2 anos, assumiu o posto de subcomandante.

“Pretendo dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito na Guarda Municipal e batalhar por melhorias não só para o agente, mas também para a segurança pública do nosso município”, frisou o novo comandante.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, agradeceu o empenho do inspetor Batista, que exerceu com maestria e responsabilidade o comando da Guarda Municipal.

“E quero também dar as boas-vindas ao inspetor Silvano, que tenho certeza que dará continuidade ao serviço prestado, alcançando o que a sociedade espera”, concluiu.

O ex-comandante da GMVR, João Batista dos Reis, vai ser um dos responsáveis por promover melhorias na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres.

Foto de divulgação

Semop/PMVR