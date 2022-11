Evento é gratuito e terá início a partir das 19h; show ‘Refeita’ marca a volta de Isabel Fillardis a carreira de cantora com muito Soul, Jazz e R&B

Volta Redonda receberá nesta sexta-feira, dia 10, às 19h, no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, o show e palestra da atriz e cantora Isabel Fillardis. A apresentação faz parte da programação que a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), preparou em comemoração ao mês da Consciência Negra. A entrada é gratuita.

“Isabel é, sem dúvida, uma das primeiras e maiores referências para o atual momento de empoderamento da mulher negra. Já que, por meio de sua representatividade no audiovisual, inspirou milhares de meninas negras por anos”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Em seu discurso e posicionamento através das redes sociais para seus quase 400 mil seguidores, e também na grande mídia, Fillardis traz uma reflexão profunda sobre o amor, o feminino, as contradições, sub-julgamentos, conflitos, vitórias e opressão.

Em 2021 teve seu retorno aos palcos, como cantora, em uma apresentação no “Afrofuturistic Lab” (festival online), que contou com a retaguarda da banda paulistana ULTRA SOUL. Ainda no mesmo ano, lançou seu primeiro single intitulado “O Meu Lugar” nas plataformas digitais e cantou no festival “Virada SP” do Governo do Estado de São Paulo, na cidade de Santa Fé do Sul.

Em abril de 2022 lançou seu segundo single, “Muito Prazer”, que dá nome ao seu EP “Bel, Muito Prazer”, que será lançado em breve.

Com seus singles e projetos voltados a música, vem conquistando destaque na cena, o que tem rendido várias matérias em colunas de arte e entretenimento por todo o país.

O show “Refeita” marca a volta de Isabel Fillardis a carreira de cantora com muito Soul, Jazz e R&B, trazendo um sotaque brasilis. O repertório mostra sua posição em relação aos problemas sociais do país e do mundo, além de também suas vivências ao longo dos seus 30 anos de carreira e da vida com um todo.

Foto de divulgação

Secom/PMVR