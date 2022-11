Um estudante de 24 anos foi assaltado na noite de quarta-feira (9) no km 290 da Dutra, na entrada do distrito de Floriano, em Barra Mansa. Ele teve a sua moto roubada por dois ladrões, mas a Polícia Militar encontrou o veículo caído no km 283, na entrada da Vila Ursulino.

De acordo com a PM, a arma utilizada no crime – uma pistola calibre 9 milímetros – e 17 munições também foi encontrada próxima à moto. A PM informou que os autores do assalto não foram localizados. De acordo com relato da vítima aos policiais, ela trafegava pela rodovia quando foi abordada pelos criminosos, com o garupa dizendo: “perdeu”. Em seguida, os bandidos fugiram sentido Resende.

O registro de recuperação do veículo foi feito na delegacia. Foi o segundo assalto registrado na cidade em menos de 10 horas. No fim da tarde, criminosos armados invadiram e assaltaram uma loja de celulares na Avenida Jansen de Melo, no Centro. Imagens do circuito interno do estabelecimento flagraram o momento do crime. A polícia investiga se os dois assaltos ocorridos no município possuem algum tipo de relação.