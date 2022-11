PRF prende condutor com caminhonete roubada na Dutra em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na noite de quarta-feira, dia 9, por volta das 21h40min, o condutor de uma caminhonete I/Toyota Hilux com placa de Balneário Camboriú (SC), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante abordagem, o condutor, de 28 anos, apresentou nervosismo e repassou informações desconexas sobre o motivo da viagem e a propriedade do veículo.

Foram realizadas revista e inspeção veicular minuciosas, sendo observado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor é licenciado em Macaé (RJ), com registro de roubo em 08 de novembro de 2022 no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor por receptação de veículo roubado. A ocorrência foi apresentada na 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa para registro da prisão e recuperação de veículo roubado.

A caminhonete recuperada, ano 2021, é avaliada em mais de R$ 224 mil, segundo tabela FIPE.