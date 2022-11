Mesas para a realização de cirurgias chegaram para modernizar área da unidade médica, que já vem recebendo melhorias

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, adquiriu três mesas cirúrgicas. Os novos equipamentos da marca Barrf são totalmente elétricos e utilizados nos melhores hospitais do país. Um investimento de R$ 405.000.00, que permitirá a modernização da unidade médica e maior segurança aos pacientes.

“A mesa cirúrgica elétrica levará mais segurança ao paciente que estará passando por procedimentos cirúrgicos, além de garantir que a equipe médica e assistencial trabalhe de maneira mais eficaz e também segura. Com isso os pacientes poderão ficar confiantes com a estrutura do hospital”, ressaltou o gerente de Engenharia Clínica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Denis Frossard.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, salientou que as novas mesas podem otimizar as cirurgias. “As novas mesas possibilitam maior conforto e segurança na movimentação do paciente. Ela possibilita que o profissional faça praticamente todos os movimentos necessários durante uma cirurgia, como ações de lateralidade, subida e descida. As novas mesas permitem as equipes médica e de enfermagem melhor confiabilidade para a realização dos procedimentos cirúrgicos, com isso a população terá uma melhor assistência”, disse Márcia.

Mais melhorias

A aquisição das mesas cirúrgicas faz parte de uma série de melhorias que vêm sendo realizadas na unidade. Recentemente, o Hospital Munir Rafful adquiriu um elevador elétrico para a transferência de pacientes em leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva). O aparelho tem a função de mover, no próprio leito, pacientes com mobilidade reduzida devido a enfermidades, deficiências físicas, idosos ou obesos, além de também poder auxiliar na reabilitação de pessoas acamadas. O objetivo é proporcionar um atendimento individualizado e humanizado.

Focos cirúrgicos – equipamentos de iluminação das mesas de cirurgia -também foram adquiridos pelo hospital, um investimento de R$ 146.997,00. Os novos equipamentos possuem LED’s brancos neutros que proporcionam uma melhor identificação dos tons de vermelho e de amarelo, e permitem distinguir facilmente os tecidos e os órgãos, além da economia energética com a implementação da tecnologia de LED.

A comodidade e conforto dos pacientes e acompanhantes também foi melhorada com a aquisição, neste ano, de 35 novos televisores para as enfermarias, oferecendo mais qualidade e bem-estar aos pacientes.

Hospital São João Batista

O Hospital São João Batista (HSJB) também segue modernizando o seu parque tecnológico. A unidade adquiriu um equipamento de vídeo de laparoscopia, que irá atender as cirurgias de tórax, artroscopia, urologia e cirurgia geral.

A aparelhagem permite cirurgias menos invasivas para os pacientes, diminuindo o tempo de internação e possibilitando um maior número de procedimentos cirúrgicos, além de dar mais segurança aos profissionais de saúde.

O novo equipamento, adquirido com um investimento de R$380 mil, já está instalado no centro cirúrgico.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.