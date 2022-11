Mulher morre em acidente na Via Dutra em Porto Real

Um acidente entre um automóvel e uma carreta, por volta de 13h30min, na altura do km 298 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, deixou uma pessoa morta e duas feridas. O acidente foi próximo à entrada de Bulhões.

No local, a Polícia Rodoviária Federal verificou que o automóvel colidiu na traseira da carreta e uma mulher, que estava no banco do carona, ficou presa às ferragens e morreu no local. O condutor do veículo e um outro passageiro, foram socorridos pela equipe de resgate médico da concessionária que administra a rodovia, e levados para o Hospital de Emergência de Resende, a princípio, com ferimentos leves. Segundo informações, todos os ocupantes do veículo seriam da mesma família.

As faixas direita e esquerda ficaram interditadas devido ao acidente, sendo o fluxo desviado pela faixa de aceleração existente no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.