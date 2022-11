Caminhão tomba na Serra das Araras em Piraí

Um caminhão transportando reqqueijão e queijo cheddar tombou na manhã desta segunda-feira, dia 14, por volta das 11h30min, no km 229, da descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. O condutor foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da CCR.

Pequena parte da carga chegou a ser saqueada mas, com a chegada rápida da equipe da 7ª DEL PRF os saqueadores se dispersaram, fugindo do local. Segundo a CCR RioSP, concessionária da administra a rodovia, a pista continua com interdição parcial, sendo realizado o transbordo da carga para destombamento do veículo, retirada e liberação da pista. A rodovia registra um congestionamento de quatro quilômetros.