Resende: homem morre atropelado no Acesso Oeste

Um homem de 40 anos, identificado como Alessandro Rosa, morreu ao ser atropelado por um carro, na manhã deste sábado (15), no Acesso Oeste, em Resende. O acidente foi próximo à Ponte Marco Pineschi, que liga a Avenida Francisco Fortes Filho à Estrada Resende-Riachuelo, na região da Grande Alegria.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o acidente às 6h15min. A vítima morreu no local e no momento desta publicação não havia informações sobre o motorista do carro. O veículo teve o vidro dianteiro quebrado após atingir o homem.

No momento desta publicação, a dinâmica do acidente era desconhecida. (Foto: Redes Sociais)