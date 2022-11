Suspeito de agredir ex-companheira é preso em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira, dia 15, na Rua Bananal, no Bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, um homem suspeito de agressão à ex-companheira e de invasão de domicílio. Ele tentava pegar o filho do casal, menor de idade.

Os Policiais informaram que, após invadir a residência e tentar pegar a criança, a ex companheira, de 25 anos, não permitiu, o que iniciou a briga. A mulher percebeu que o homem não tinha condições de levar a criança. Ainda de acordo com os agentes, uma irmã da vítima, que presenciou a briga, disse que precisou sair para a rua para pedir ajuda a populares. Após ser contido, o homem deixou a residência, até ser encontrado por policiais em patrulhamento, em uma praça do bairro.

O suspeito foi levado para a delegacia e foi autuado por ameaça, lesão corporal e vias de fato