Um homem de 27 anos foi detido após ser flagrado com drogas e oferecer R$ 1.260 para não ser conduzido à delegacia de Volta Redonda nesta sexta-feira (18). Ele estava em um Ford Fiesta abordado no bairro Vila Rica após realizar manobras que chamaram atenção da Polícia Militar que realizava patrulhamento pelo local.

Dentro do carro, o suspeito estava com outra pessoa. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas no interior do veículo os policiais encontraram 21 pinos de cocaína e pedaços de maconha. Para não ser preso, ele ofereceu a quantia aos agentes.

Ainda de acordo com a PM, na mesma ação, um GM Celta prata também foi abordado por estar realizando manobras perigosas. No veículo, estavam dois homens. Nada de ilícito foi encontrado, mas contra um deles, de 34 anos, havia um mandado de prisão em aberto. Não foi informado por qual crime o acusado responde.

Os dois foram levados à delegacia da cidade. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação deles. (Foto: PM/Divulgação)