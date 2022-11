Melhoria realizada pelo Furban-VR vai permitir retorno dos pedalinhos

A Prefeitura de Volta Redonda concluiu nesta semana a obra de reforma e revitalização do deck e da ponte sobre o lago do Zoológico Municipal (Zoo-VR), no bairro Vila Santa Cecília. Os trabalhos duraram 30 dias e vão permitir o retorno da operação dos pedalinhos, que estavam desativados por conta da necessidade de melhoria na estrutura do deck.

“Foi feita troca das madeiras danificadas, em praticamente toda a estrutura do deck, envernizamento, e a restauração da ponte sobre o lago, com pintura da passarela e da estrutura metálica, além da troca das telhas da cobertura”, explicou Cristiano Oliveira, que é diretor-técnico do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), autarquia responsável pela obra.

O coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, afirmou que essa melhoria era necessária e é apenas uma das intervenções que o zoológico vem recebendo.

“Estava precisando, pois o deck não tinha mais condições de uso. Essa é só uma das reformas pelas quais o zoo programou. Estamos construindo um serpentário e, entre dezembro deste ano e janeiro de 2023, estamos programando uma reforma geral no zoológico, com pintura dos espaços, de grades, reforma dos espaços e dos recintos dos animais”, contou Jadiel.

No total, o Zoológico Municipal conta com 15 pedalinhos que voltam a operar na próxima semana, no dia 26 (sábado), e funcionarão aos fins de semana e feriados. Com a conclusão da obra, as equipes estão preparando o material informativo e de sinalização para retomar a operação.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.