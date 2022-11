Medidas foram tomadas por causa do aumento dos casos e internações

Por causa do aumento dos casos e internações pela Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou uma nota técnica neste domingo, dia 20, com medidas de restrições na rede municipal de Saúde.

Dentre as ações, está a suspensão das cirurgias eletivas nos hospitais municipais Munnir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB) e Dr. Nelson Gonçalves (Antigo CAIS do Aterrado). Também estão limitadas as visitas aos pacientes internados nestas unidades, salvo os casos resguardados como direito legal.

Além destas medidas, a prefeitura também retornou a obrigatoriedade do uso de máscara de todos os profissionais e usuários dos serviços de saúde do município, sejam ambulatoriais ou hospitalares.

A Prefeitura de Volta Redonda também está em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para aumentar o número de leitos disponíveis para pacientes com a Covid-19. Além disso, também já prepara a adequação da rede municipal para receber pacientes que estejam com a Covid-19.