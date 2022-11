Volta Redonda promove Semana Municipal dos Direitos Humanos

Atividades com o tema ‘Educação e Diversidade Cultural. (Re)conhecendo a história de cada um/a/e’ são voltadas para adolescentes de 12 a 18 anos

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (Smdh) de Volta Redonda promove a Semana Municipal dos Direitos Humanos com o tema “Educação e Diversidade Cultural. (Re)conhecendo a história de cada um/a/e”. As atividades, voltadas para adolescentes de 12 a 18 anos, acontecem no CIEP Valmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do Zarur, na próxima segunda-feira, 21, às 9h e 14h; e no dia 29 de novembro, às 7h, no Colégio Themis da Silveira no Conforto.

Segundo a diretora do Departamento de Políticas de Direitos Humanos da secretaria, Josinete Pinto, o encontro com os estudantes visa debater sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948 e sua conexão com a realidade atual.

“Haverá Roda Cultural com o tema ‘Educação e Cultura’, com atividades de poesia, dança e apresentação de projetos relacionados aos 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, envolvendo cerca de 100 alunos em cada uma das escolas incluídas na programação”, disse Josinete, lembrando que os eventos têm parceria da Secretaria Municipal da Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), além de apoio da Fundação CSN.

Josinete explicou ainda o porquê de trabalhar o tema uma semana antes do dia 10 de dezembro, que marca a data oficial da promulgação da Declaração pela ONU (Organização das Nações Unidas):

“Mais do que celebrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o fato representa um ato de resistência, onde reafirmamos que os direitos humanos devem ser para todas as pessoas, independentemente da cor, orientação sexual, profissão, fé ou nacionalidade. É importante realizar atividades dentro do projeto de ação intersetorial da Smdh para fortalecer as políticas públicas de diversidade pela prefeitura de Volta Redonda”, comentou a diretora do Departamento dos Direitos Humanos.