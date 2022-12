O delegado titular de Resende, Michel Floroschk, confirmou que os dois homens presos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde da terça-feira (6) são suspeitos de terem arrombado uma casa lotérica localizada no Shopping Pátio Mix, no fim de semana. Foram furtados quase R$ 10 mil do estabelecimento. De acordo com Floroschk, a loja foi invadida pelo teto, com a desmontagem de um ferro metálico.

Ele contou que, tão logo começaram as investigações, a delegacia de Resende tomou conhecimento que a Polícia Civil de Goiás também apura a atuação de uma quadrilha especializada em furtos a lotéricas, atuando desde 2015 em diversos estados, como Maranhão, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Com base as informações obtidas os policiais de Resende conseguiram identificar os suspeitos, assim como o carro (um Gol) utilizado por eles. “Com base nessas informações foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal, que realizou a abordagem, na Rodovia Dutra, altura da Pavuna, no Rio, e a condução para Resende”, disse Floroschk, confirmando que o material encontrado no carro – como escada e ferramentas – era utilizado para a prática dos furtos.

A prisão em flagrante dos dois suspeitos foi determinada pelo delegado-adjunto Márcio Figueroa, pelo crime de associação criminosa e o indiciamento, em outro procedimento, pelo crime de furto qualificado.