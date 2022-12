PM apreende drogas em Resende

A Polícia Militar apreendeu drogas nesta quarta-feira (7), em Resende. O material foi encontrado em uma casa abandonado da Rua Santos Dummont, no bairro Vila Julieta.

Segundo a PM, foram apreendidos 133 pinos de cocaína, 22 dolas de maconha, três porções de pedra de crack, um tablete de maconha, duas balanças de precisão, etiquetas com descrições do tráfico e grande quantidade de pinos vazios. No momento desta publicação, não havia informações sobre presos.

O material foi levado para a delegacia. (Foto: Polícia Militar)