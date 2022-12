Renato Teixeira se apresenta em Barra Mansa neste sábado

O cantor e compositor Renato Teixeira, autor de sucessos como “Romaria” e “Tocando em Frente”, vai se apresentar no próximo sábado (10), em Barra Mansa. O show será a partir das 20h, no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, na Rua Presidente Getúlio Vargas (Beira-Rio), no Centro. Antes dele, haverá apresentação da dupla Dinho e Dill, a partir das 17h.

O público contará com praça de alimentação, brinquedos para as crianças, segurança especializada e outros atrativos. No último fim de semana, o local recebeu a apresentação do grupo carnavalesco Cacique de Ramos. No dia 17, a atração será a cantora Sandra de Sá. (Foto: Luiz Tripolli / Divulgação)