Rio transborda em Barra Mansa

As chuvas que atingem a região fizeram o Rio Barra Mansa transbordar no final da tarde desta quarta-feira (7), segundo a Defesa Civil de Barra Mansa. Cerca de uma hora antes, o órgão já havia acionado as sirenes de emergência dos bairros Nova Esperança e Boa Sorte.

De acordo com o coordenador do órgão João Vitor da Silva Ramos, o nível em dois metros já acende o alerta às autoridades. “A partir dessa metragem já começamos a alertar a população e nossas equipes do Plano Emergencial, pois a água atinge a rua em 2,5 metros. Estávamos na Fazenda Pepita, na altura de Cafarnaum, monitorando o nível do rio e, devido ao Paraíba do Sul também estar elevado e represando um pouco da água, o transportamento aconteceu na Rua Florianópolis, no Nova Esperança”, explicou João, acrescentando que chove muito na altura da nascente do rio que dá nome à cidade, próximo a Rancho Grande e Pouso Seco, em Rio Claro.

A Defesa Civil segue em contato com as comunidades ribeirinhas e, em situações de emergência, os moradores podem pedir ajuda pelo número 199 ou (24) 3028-9370. Em casos de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Passa Três – Em passa três, distrito de Rio Claro, as chuvas causaram o transbordamento de um córrego. A água chegou a invadir alguns imóveis. A Defesa Civil municipal está no distrito e monitora outros pontos da cidade. (Foto: Arquivo)