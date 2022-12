Acidente envolve carro e moto no Retiro

Uma colisão envolveu um carro e uma moto na tarde deste domingo na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro em Volta Redonda. A colisão foi entre um carro HB-20 e uma moto. No momento da colisão, chovia muito no local. O Corpo de Bombeiros foi acionados e atendeu o motociclista que ficou ferido no acidente.

O condutor da moto Antonio Alex Oliveira da Silva, 50, moto, foi socorrido e levado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital São João Batista. Ele foi levado para a sala amarela, lúcido, com falta de ar e realizou um RX de tórax e aguarda melhora para passar por uma tomografia para confirmar derrame pleural, ficando em atendimento pela equipe da cirurgia.