Mulher agride ex-companheiro com capacete e quebra carro em Mendes

Uma mulher de 43 anos agrediu o ex-companheiro com um capacete e ainda danificou o carro do homem na noite de sábado, dia 10, no bairro Vila Independência em Mendes.

O homem disse aos policiais que, além de ser agredido, ela usou o capacete para quebrar o retrovisor, lanterna e a lataria do seu automóvel. A polícia contou que os dois estavam em um restaurante e acabaram se encontrando. A dona do estabelecimento também foi agredida ao tentar segurar a mulher.

Os três foram encaminhados para a delegacia de Mendes para registro de um boletim de ocorrência. A mulher foi autuada por lesão corporal e liberada em seguida.