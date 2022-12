Policiais militares detém jovem por tentativa de furto em Valença (RJ)

Policiais militares detiveram no sábado, dia 10, uma jovem, de 22 anos, por tentativa de furto qualificado no Centro de Valença. A jovem deixava o local com várias bolsas sem efetuar o pagamento das compras. O flagrante ocorreu pela dona do estabelecimento comercial que observava imagens de câmeras de segurança.

Os agentes foram acionados e durante abordagem a jovem teria confessado que estava tentando sair da loja sem efetuar o pagamento. Dentro das bolsas, foram encontrados diversos ingredientes de confeitaria.