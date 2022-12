Mulher é acusada de esfaquear o companheiro em Paraíba do Sul

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado pela companheira no fim da noite de terça-feira, dia 13, na casa do casal localizada no bairro Grama, em Paraíba do Sul.

Na delegacia, a mulher contou que esfaqueou o companheiro em legítima defesa. Ela disse que tinha sido atingida por um soco no rosto desferido pelo seu companheiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados pela própria mulher. A vítima foi levada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Piedade e posteriormente para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Segundo os agentes, a mulher vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal. Será aberto um inquérito para apurar o caso.