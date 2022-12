Um homem foi preso após invadir a casa da companheira e ameaçá-la na noite de quarta-feira, dia 13, no bairro Parque Pentagna, em Valença.

Segundo os agentes, logo após a ameaça, o suspeito fugiu para a casa dos pais. O suspeito estava com as mãos machucadas após quebrar as janelas da casa da mulher.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e, em seguida, encaminhado à delegacia. Ele vai responder por ameaça e violação de domicílio com base na Lei Maria da Penha.