O carro, um Prisma, utilizado para assaltar um vendedor de ovos, na noite da quinta-feira, dia 15, no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa foi recuperado nesta sexta-feira, dia 16, em Volta Redonda.

O carro estava com placa de outro veículo, um Spin. Os criminosos levaram R$ 17 mil da vítima. Policiais militares recuperaram o carro abandonado e amassado na Rua São Lourenço, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda.

O veículo foi apreendido e levado para a delegacia de Barra Mansa. O vendedor relatou aos policiais que teve a Kombi fechada, um assaltante desceu e exigiu o dinheiro.

Devido à demora, um dos bandidos disparou duas vezes. Um dos tiros atingiu a lataria, o outro, a canela da vítima, que foi socorrida por um particular e levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. (Foto: Polícia Militar)