Um veículo Jeep capotou na tarde desta sexta-feira, dia 16, no trecho urbano da Rodovia Lúcio Meira (BR-116) na altura do bairro Santa Inês, em Barra Mansa.

Os ocupantes do veículo foram retirados pela janela do Jeep. O trânsito segue com lentidão neste momento. A Polícia Rodoviária Federal já está no local e em breve novas notícias do acidente.